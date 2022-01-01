Лучшие лабрадоры

Кто - нибудь, когда-либо задумывался о таком простом и известном с детства животном, как собака? А ведь это единственное животное, чьё сердце может так тосковать по человеку! Единственное, которое умеет так бесконечно любить и сопереживать вместе с человеком!

Недаром с детства мы знаем, что собака - друг человека! Это не игрушка или забава, это настоящий член семьи, это партнёр, готовый с тобой полноценно разделить и радость, и горе, готовый к любым переменам, лишь бы с тобой!

Поэтому нужно серьезно подойти к выбору породного Лабрадора. Породные качества лабрадора это: высокий интеллект, устойчивая психика, крепкое здоровье и долголетие, доброжелательность, покладистость и жизнерадостность, все это передается потомками от родителей, которые сами также обладали этими породными качествами. Нужно отметить, что именно породные качества Лабрадора будут влиять на стоимость щенка, которого вы приобретете. И безусловно, выбор щенка нужно начинать с выбора родителей.

У нас вы сможете купить щенка Лабрадора, обладающего всеми этими прекрасными качествами, которые присущи столь замечательной породе. Наши щенки - это настоящие Лабрадоры с отличной генетикой, устойчивой психикой, превосходным экстерьером и прекрасными рабочими качествами.

Приобретая собаку человек, меняется и меняется кардинально, в лучшую сторону, становится добрее, отзывчивее, человечнее в конце концов. Дети, у которых есть дома собака, также более добрые, ответственные, более собранные и дружелюбные.

Общение с собакой — это истинное удовольствие и лекарство ваших душ! Так позвольте себе эту неподдельную роскошь и станьте счастливыми!!!